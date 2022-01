Kohutav kaotus: lauljatar Sinead O'Connori 17aastane poeg leiti surnuna

"Mu poeg Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, mu eluvalgus, otsustas täna lõpetada oma maise võitluse ning on nüüd Jumalaga," kirjutab ta Twitteris. "Puhaku ta rahus ning ärgu mitte keegi käigu tema jälgedes. Mu laps, ma armastan sind nii väga. Palun ole rahus."



Shane, kes läks kaduma neljapäeval, on Sineadi üks neljast lapsest. Peale selle otsustas lauljatar postitada sotsiaalmeediasse Bob Marley loo, mille ta pühendas Shane'ile, kirjeldades seejuures teda kui sinisilmset last ja eluvalgust.

"See on minu Shaney'ke. Minu elu valgus. Minu hinge lamp. Sinisilmne laps. Sa jääd alatiseks mu valguseks. Me oleme koguaeg koos. Mitte ühtki müüri meie vahel," kirjutab ta.