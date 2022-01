FOTO | Uskumatu summa! Röögatu elektriarve saanud Raivo E. Tamm: kui ikka ise mingeid rekordeid teha ei suuda, siis tehakse see sinu eest

"8. jaanuar 2022. Rekord! Tuli ära!" kirjutab E. Tamm postituse algusesse. Ta tunnistab, et on juba mitu päeva vaadanud paljude iniemste ehmatavaid elektriarveid, kuid talle millegipärast ei tulnud veel sellekuist arvet.

Seejärel ta tõeb, et täna, nädalavahetuse vaikuses arve saabus ning tegemist on ilmselge rekordiga. "Kui ikka ise mingeid rekordeid teha ei suuda, siis tehakse see ise sulle, tehakse rekord sulle, sinu eest. Ja vōrdluseks, et eelmisel aastal sama aja arve oli 633,10 eurot," märgib ta.