Tühistatud? Seksuaalses väärkohtlemises süüdistatav Chris Noth tunneb, et tema elu on läbi

Kõigest loetud päevad enne jõulupühi süüdistati näitlejat kahe naise poolt seksuaalses väärkohtlemises. Nüüdseks on süüdistusi lagedale tulnud koguni viielt naiselt, kelle juhtumid jäävad aastate tagha.

Juba on Noth pidanud süüdistuse laine all kaotama oma töö CBS-i sarjas "The Equalizer". Niisamuti lõigati ta ära "Seks ja linna" viimasest stseenist.

Pärast kõiki neid tagasilööke tunnistavad siseallikad, et on mures sellepärast, mismoodi Noth sellele kõigele reageerib. "Chris tõepoolest tunneb, et tema elu on läbi. Ma arvan, et joomine on tema probleemides mänginud suurt rolli. Tema sõbrad soovivad teda kuidagimoodi aidata," räägib üks siseallikas lähemalt.

Samas väidavad jällegi mitmed teised allikad kategooriliselt, et Noth oleks mõnel võtteplatsil täis olnud või tal oleks ilmnenud alkoholiprobleeme. Näitlejanna Zoe Lister Jones, kes töötas kunagi baarmenina Nothi New Yorgi klubis The Cutting Room, süüdistab teda joomises võtteplatsil. Nimelt filmisid nad NBC-i show'd "Law & Order".