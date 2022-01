Ott Sepp: viimased ajad on olnud üsna närvilised ja keerulised, eriti mulle

"Ma tahaksin uuelt aastalt rohkem rahu ja selgust iseenda sisse. Kõlab üsna imalalt, aga tegelikult ma ka mõtlen nii," tõdes Sepp. "Viimased ajad on olnud üsna närvilised ja keerulised, eriti mulle, kes ma olen vabakutseline näitleja."

Oti sõnul tahaks ta elult kindlustunnet. "Ma ei oska seletada, millest see peaks tulema või kuidas seda väljendada, aga ma tahaks, et ma ise jõuaks selleni."

Ott ei kahetse, et ta on vabakutseline näitleja. "Mulle meeldib see, aga just see viimane aeg on muutnud selle natukene keerulisemaks," tunnistas ta.

"Tööd on vähe. Tulevik on täiesti ebaselge. Teatrid kutsuvad hoopis vähem külalisnäitlejaid ja see on ka põhjus, miks ma otsustasin teha oma järgmise monotüki, oma järjekorras kolmanda, suure nimega "Jokker"."

Sepp tunnistas, et ta ei tea, miks tal koguaeg nii ärev tunne on. "Mind tegelikult häirib müra. Igal pool on tohutult palju müra. Ma tahan väga teha õigesti. See on mul loomuses," tõdes Sepp.

"Ma alati tahan olla tubli. Võib-olla natuke nihutada piire, aga elus olla enam-vähem korralik ja tegema seda, mida peab. Aga praegu ma ei tea seda enam."