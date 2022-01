Madli Vilsar kolis pärast isa haiglasseviimist emaga kokku: ma olen nii õnnelik selle üle, et see üldse võimalik on

Enamik inimesi kogu aeg räägib, kuidas nad ei suudaks täiskasvanueas oma vanematega koos ­elada, aga mina tahtsin tõestada vastupidist. Minu peas on pigem mõte, et ma olen nii õnnelik ja tänulik selle üle, et see üldse võimalik on ja kui õnnelik inimene ma olen, et mul on nii hea suhe oma emaga ning et ta tahab minuga koos olla.