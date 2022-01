Näitleja Kaisa Selde ebaõnnestunud kohtingust: tema ennast ei tutvustanud, sest ta oli ju nii kuulus

"Leppisime ühe noormehega kohtumise kokku. Ta rääkis terve aeg ainult iseendast ja peamiselt sellest, kui kuulus ta on. Ma kogu aeg pingsalt mõtlesin, kes see kuulus inimene on, sest mina sellist kuulsust ei teadnud. Üritasin aru saada, mis eluvaldkonnas ta tegutseb. Tuli välja, et ta on muusik. Aga mul ikka ei tulnud ette, kes ta võiks olla. Tema ennast ei tutvustanud, sest ta oli ju nii kuulus. Piinlik. Pärast võtsin kodus Tinderi lahti, vaatasin ta nime ja guugeldasin. Ta on tõepoolest muusik, aga mitte nii väga tuntud."

Praeguse elukaaslasega kohtus Selde täiesti juhuslikult. "Mu parimal sõbrannal oli sünnipäev, mida ta läks koos oma mehega Hiiumaale tähistama. Mina olin Muhus oma heal sõbral külas. Helistasin sõbrannale, et talle õnne soovida. Tema mees võttis vastu ja kutsus mind Hiiumaale, väites, et seal tuleb suur pidu. Pikalt veenis, et tuleksin. Jõudsin sadamasse, kus seltskond oli autoga vastas – mu sõbranna, tema mees ja üks võõras mees. See oli kogu nii-öelda suure peo seltskond. See juhtus viis aastat tagasi. Läksime metsa telkima. See oli uskumatu – me mõlemad oleme pealinnast, aga kohtusime mingitel imelikel asjaoludel hoopiski metsas. Olin sel ajal ka teises suhtes... Issand küll, õudne!"