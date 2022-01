FOTO | "See on Blue Ivy!?" Beyonce ja Jay-Z täiskasvanulikumaks muutunud tütar ehmatas fänne

Antud pildi postitas Instagrami Beyonce ema Tina Knowles, kes sünnipäevalapsega koos fotol ka poseerib. Sellelt on näha, et 10-aastane tüdruk on juba vanaemaga sama pikk ning ka tema riietumisstiil on vägagi täiskasvanulik. Seetõttu ei tundnud mitmed inimesed Blue Ivyt isegi ära.