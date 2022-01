Kroonika suhtles ka Robert Sarvega ning ta tunnistas, et uue kogukonna loomise ideega on tal tõsi taga. Kuna Sarv on aktiivselt valitsusega vägikaika vedu pidanud, siis täpsustas advokaat, et uue kogukonna idee puhul on soov luua keskkonnasõbraliku infrastruktuuriga puhas elukeskkond, piirangud on teisejärguline teema.