Turvamehed viskasid pereema pubist välja ning röövisid telefoni, sest ta oli liiga kole

Intsidendi käigus, kui pereema oli kinni haaratud, kukkus tal korraga telefon maha. Seepeale karjus üks turvameestest: "Haara see ning jookse." Pärast intsidenti, mis toimus eelmise aasta 7. veebruaril, tõdeb naisterahvas, et ta pole rohkem oma 800-naelast telefoni näinud.

Röövi uurinud politsei tõdes, et ühel turvameestest oli kaks kubotani. Tegemist on relvaga, mida kasutatakse võitluskunstides, sobides muu hulgas ka enesekaitsevahendiks. Nõnda tunnistas Minshull Street Crowni kohtus üks turvameestest Christpoher Cash, et ta pani toime telefoniröövi, omas ründerelva ning tungis naisele kallale. Kohus otsustas, et Cash peab naisele maksma 1000 naela.