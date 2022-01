Kethi Uibomägi jõudis huvitava tähelepanekuni: on väga suur erinevus, kas sünnid siia ilma naise või mehena

"Kehastusin sõbranna sünnipäeval Mihkel Raud karakteriks. Oli inimesi, kes ei tundnud mind ära kuni peo lõpuni. Minu jaoks oli põnev tunne kogeda mismoodi suheldakse ja suhtutakse minusse, kui persooni, kui ma näen välja nagu mees. Ja see tulemus on hämmastav - rohkem aukartust, lugupidamist, distantsi. On väga suur erinevus, kas sünnid siia ilma naise või mehena. Kummaline, aga minus on meesenergia nii domineeriv, et tundsin end väga hästi sellises vormis," avaldas Kethi.