Mis saab sambast edasi? Jaak Joala monument viiakse praegusest asukohast minema

"Nagu olen öelnud, siis mina Maire Joalaga kohtusse minna ei plaani, sest see on mulle inimlikult vastuvõetamatu," ütles linnapea Madis Timpson. "Mul on kahju, et eelmise aasta jooksul ei suutnud MTÜ Meie Viljandi lahendust leida. Mõistlik oleks aga sellele saagale nüüd joon alla tõmmata."

Kuju teisaldatakse jaanuarikuu jooksul, jälgides, et see demonteerimise ning transpordi ajal kahjustada ei saaks, ning viiakse hoiule Viljandi Linnahoolduse ruumidesse ajani, mil selgub kuju edasine saatus.

31. detsembril 2020 avati Viljandis Jaak Joalale pühendatud kuju, mis tekitas palju pahameelt ja millega seotud inimesed said suure kriitika osaliseks. Sel päeval oli kohal palju inimesi ning võis arvata, et kujust saab Viljandi turismimagnet.

Möödunud aasta veebruarikuus pandi kuju kasti ning on tänase päevani seal. Selle ajaga kuni tänaseni ei leitud lahendust. Pargis, kus kuju asub, on selle aasta ajaga muutunud ainult see, et seal alustati pargi rekonstrueerimist. Seda tehti ka nii, et kuju paigast ei liigutatud ning kasti ümbert ära ei võetud.