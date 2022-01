Muusik Karl-Erik Taukar: ühegi loo tekst pole juhuslik

Kinnisturaamatu järgi on 1929. aastal rajatud väike talukompleks Viimsis rännanud Karl-Erik Taukari (32) ja Kerli Kivilaane (28) nimele juuli teises pooles – kusjuures kinnistul ei lasu ühtegi hüpoteeki, mis üldjuhul tähendab, et see on soetatud pangalaenu võtmata.

Kinnistu suurim väärtus ongi just asupaik, sest eluhoone ise on vana ja üldpinda on selles napid 62 ruutmeetrit. Samas on tegemist ideaalse suvemajakesega, kus on kümbluseks dušš ja muud elementaarsed mugavused. Karl-Erikul ja Kerlil on seal võimalus veeta aega ja nautida imelist vaadet merele ka jahenevatel sügisõhtutel, sest tares annab vajadusel sooja puupliit soojamüüriga. Mida veel romantiliseks äraolemiseks vaja – kinnistult avaneb merele muinasjutuliselt ilus vaade, krunt on mere suunas langeva reljeefiga ja kenasti hooldatud.