Mis toimub? Alec Baldwin ei ole kolme nädala möödudes politsei korraldustele ikka allunud

Politsei on lootnud kätte saada Baldwini telefoni, mis nende arvates võib uurimisele kaasa aidata. Aga vaatamata sellele, et nad said telefoni läbiotsimiseks orderi rohkem kui kolm nädalat tagasi, ei ole nad näitlejalt seadet saanud, vahendas BBC.

Alec Baldwin aga selgitas, et nõutavate andmete kättesaamine võtab aega.

63-aastane näitleja postitas laupäeval Instagrami pika video, kus eitas igasuguseid kuulduseid nagu ta keelduks võimudega koostööst. "Nad ei saa lihtsalt sorida sinu telefonis, võtta sinu pilte või armastuskirju naisele jne. See protsess võtab aega," ütles Baldwin. "Aga loomulikult teeme me võimudega tuhat protsenti koostööd," lisas ta siis.

Laupäeval palusid New Mexico võimud New Yorgi kolleegidelt abi telefoni kättesaamiseks. 16. detsembril väljastatud läbiotsimisorderis ütlesid uurijad, et nad otsivad kõikvõimalikke sõnumeid, pilte, videoid või kõnesid, mis on filmi "Rust" produktsiooniga seotud.

Peaoperaator Halyna Hutchins suri ning režissöör Joel Souza sai oktoobris toimunud õnnetuses surma, kui Baldwin stseeniks valmistudes revolvri päästikule vajutas.

Baldwin ise sõnas, et ta pole üldse päästikule vajutanud. Tema vastu esitatud hagis väidetakse üldse, et stseen ei näinud ette, et ta peaks päästikule vajutama.

Võttemeeskonda süüdistatakse ka hoolimatus käitumises. Kellelegi ei ole veel kriminaalsüüdistust esitatud ja uurimine käib.