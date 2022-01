Produtsent: "Matrixi" järjefilm ei tasunud end ära ja uut filmi ei ole plaanis

Produtsent James McTeigue ütles intervjuus Colliderile, et neil ei ole plaanis uusi filme praegu teha. "Meie jaoks tuli film just välja. Meil ei ole plaanis eelfilme teha. Meil ei ole plaanis järjefilme teha. Meil ei ole uus triloogia plaanis," ütles ta.

Uue järjefilmi tegemisel maksab rahastus suurt rolli. "Raha on alati oluline. Alati leidub filmitegijaid, kes tahavad filme teha, või stuudioid ja voogedastuskanaleid, kellel on raha, et filmi rahastada. Seega on tegu sama palju äriprojekti kui loovaprojektiga," lisas produtsent.