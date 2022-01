Ave Nahkur astub reipal sammul oma Arure külas asuva maja trepile ja tervitab rõõmsalt. Ta rüüpab tervislikku smuutit, mis on kokku segatud koduhoovis kasvavatest kaktuseviljadest ja aaloest.

Ave on peesitanud Kanaari saarestikus asuval La Gomeral kaks kuud. Tal on siin hubane elamine, kus pakub ka majutusteenust. Ave sõnul põgeneb ta juba mitmendat aastat kodumaa sügisrõskuse ja talvekülma eest palmisaarele, et masendus peale ei tuleks.