Vaata, kes on tänavused Eesti Muusikaauhinnad 2022 nominendid

Eesti Muusikaauhinnad 2022 võitjad selguvad juba 26. jaanuaril Alexela Kontserdimajas toimuval suurel galal, mille õhtujuhtideks on Liis Lemsalu ja Daniel Levi Viinalass.

Žüriiliige, DJ ja Retro FM saatejuht Rauno Märks ütleb: „Panin oma valikuid langetades tähele, kuidas nii mõnigi artist hakkas näiteks Weekndi eeskujul tagasi vanade diskosaundide poole pöörduma... puhas retroteema. Ja ma tean, et nomineerute hulgas on olemas ka see kullaprooviga lugu, mis täna ühendab inimesi nii kahekümnendates kui ka viiekümnendates eluaastates ning mis kunagi saab kõlama tuleviku retrojaamades.“

Gala otseülekannet saad vaadata 26. jaanuaril Kanal 2-s, algusega kell 20.00.

NOMINENDID (tähestikulises järjekorras)

Aasta Debüütalbum

Maris Pihlap - What Have You Become?

NOËP - No Man Is An Island

WATEVA - Disposable Society

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Erki Pärnoja, Collegium Musicale - Anima Mea

Janek Murd - Viiv

Ouu - Saint Frotée

Aasta Autorilaul/Rahvalik Album

Jaak Johanson - Sisemeri Silmini

Jalmar Vabarna - ID

Sten-Olle - Rapla

Aasta Elektroonikaalbum

Bert On Beats - Eight

Maarja Nuut - Hinged

WATEVA - Disposable Society

Aasta Etno/Folk Album

Curly Strings - Pidu meis eneses

Duo Ruut - Kulla kerguseks

Puuluup - Viimane suusataja

Aasta Hip-Hop/Rap/R`n`B Artist

Genka ja Dew8 - OLEG

villemdrillem - vd

YASMYN - YASMYN

Aasta Jazzalbum

Joel Remmel Trio - Kevad

Susanna Aleksandra - The Siren

Tõnu Naissoo Electric Trio - Different Directions

Aasta Metalalbum

ÆØNS - The Rotten Unknown

Mört - Pangetäis Bängereid

Nihilistikrypt - Diemension

Aasta Popartist

5MIINUST - Kõik on süüdi

Daniel Levi

NOËP - No Man Is An Island

Aasta Rockalbum

Ans.Andur - Uus palav päev

Dead Furies - Midnight Ramble

The Boondocks - Soup Can Pop Band

Aasta Naisartist

Liis Lemsalu

Maarja Nuut - Hinged

YASMYN - YASMYN

Aasta Meesartist

Ivo Linna - Taevatähtedest Tee

Jüri Pootsmann

NOËP - No Man Is An Island

Aasta Ansambel

5MIINUST - Kõik on süüdi

Curly Strings - Pidu meis eneses

Puuluup - Viimane suusataja

Aasta Muusikavideo

5MIINUST- Koptereid