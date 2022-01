Kristjan Jõekalda (50) ja Jaagup Kreem (48) tutvusid, kui õppisid Tallinna Pedagoogilises Instituudis (tänane Tallinna Ülikool) näitejuhtimist. Nad on sõbrad siiani. Kui meestelt pärida, mis on aastatepikkuse sõpruse saladus, viskavad nad nalja, et see on selline meeste värk, mida ei oska kohe seletada.

"Alati tuleb teineteisele kalleid kingitusi teha," muigab Jaagup, kellele Kristjan viimati Mehhikost suure pudeli tekiilat tõi. Kristjan lisab, et kingid palsameerivad kõik haavad.