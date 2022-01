Jeremy Clarkson ei saanud farmis restorani avamiseks luba

Tema uus plaan oli rajada farmi juurde ka restoran, kuid kohalik omavalitsus ei andnud selleks luba, kirjutas BBC. Clarksoni arvates oleks see piirkonnas suurendanud talupidamist ja turismi ning eitava vastuse saamine tähendas väga halba päeva talupidamise jaoks.

Lambakuur ehitati 2020. aastal, et majutada lambakarja, mille abil suurendada talu mitmekesisust. Nüüdseks on lambakari liidetud naabertaluga. Komitee sõnul olla hoonet kasutatud ilma loata baarina ja kohvikuna.

Novembris korraldati kohalike seas esimene hääletus, kas lubada Clarksonil restoran rajada või mitte. Kohalikele valmistas pahameelt, et Clarkson muutis oma tegevusega kohaliku põllumaa parajaks sooks, kuid telesaatejuhi sõnul suurendas see äritegevust. Tollal tehtud hääletus tulemust ei andnud.

Clarkson peab lisaks sellele tegelema ka süüdistustega, et ta ei müü oma talupoes kohalikke toiduaineid. See oli aga üks tingimus, et ta saaks talu arendamiseks ja laiendamiseks loa.