TV3 uues reality -sarjas tuleb tänapäeva noortel nõukaaegsetes oludes toime tulla

„Kõige parem kaaslane“ toob kaamerate ette üheksa noort, kes soovivad parandada oma suhtlemis- ja suhete loomise oskust. Nad lukustatakse kaheks kuuks nõukogude-aegsesse majja, kus tuleb toime tulla toonastes elutingimustes, milles elasidki ju nende endi vanavanemad. See oli aeg, mil polnud liigseid mugavusi ja loota sai vaid iseendale. Majas on kuivkäimla, pesu saab pesta käsitsi või pesumasinaga Riga, televiisorit pole ning köögitehnika sünniaasta on oluliselt varajasem kui osalejatel endil. Näksimist ei ole ja süüa tuleb teha ise ning lihtsatest toorainetest. Välja ei saa ja mõistagi tuleb esimesest hetkest loovutada kõik sidevahendid.