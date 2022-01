Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala piletid müügil piiratud koguses

Eesti Muusikaauhinnad 2022 korraldava Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juht Rauno Haabmets tõdeb, et pärast vaheaastat taaskord publiku ees suursündmust korraldada on suurepärane: „Olgugi, et piletite arv on piiratud, oleme siiski rõõmsad, et auhindade jagamisest ja muusikute suurest pidupäevast saavad osa lisaks televaatajatele ka piletiostjad saalis. Vist kõik muusikud on ühel meelel, et ükski ülekanne läbi ekraani ei asenda otsesuhtlust päris publikuga ning mõnes mõttes kandub see üle ka Eesti Muusikaauhinnad 2022 galale. Loomulikult on hea teada, et ülekannet jälgivad tuhanded fännid, kuid usutavasti veelgi mõnusam on iga artisti jaoks teadmine, et publik on ka saalis.“