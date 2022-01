Kogu Martin Helme perekond on koroonas: ainult väiksemad lapsed olid vaktsineerimata

"Meie peres on praegu kõik koroonapositiivsed (v.a Iris, kes pole meiega kokku puutunud). Kõige esimesena nakatus Helena, siis mina. Seejärel juba meie väikesed Edward ja Gloria. Täna hommikul oli positiivne test Martinil ja Viktorial. Viktoria on väiksematega vaktsineerimata," paljastas Eeva. Ülejäänud pereliikmed on vaktsineeritud Moderna kahe doosiga.

Seetõttu kritiseerib Helme seda, et riigikogu ei toetanud kiirtestide tagasitoomist nakkusohutuse kontrollimiseks. "Kui me näiteks keegi poleks kodus kiirtesti teinud, et ah mingi külmetus on ligi, me oleme ju vaktsineeritud! Ja kogu lugu. Võiksime vabalt tänagi oma koroonapassidega minna sinna, kuhu parasjagu tuju oleks minna," tõdeb ta.