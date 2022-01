Ikka veel heades suhetes: staarkokk väisab üritusi koos ekskallimaga

Dimitri ja Eneli armulugu algas 2002. aastal, kui Eneli, kes on nüüd partner sõnumiagentuuris Akkadian, alustas oma karjääri Dimitri assistendina. Tööromaanist kujunes kooselu, mis tuli avalikkuse ette alles viis aastat hiljem, kui paar kasvatas juba viieaastast tütart Lisli.

"Ma ei saa öelda, et oleme koos. Me käime paljudel üritustel ja saame suurepäraselt läbi ja ka edaspidi," vastab Dimitri heatujuliselt ja kiidab Enelit: "Ta on igatepidi väga-väga tubli inimene!"