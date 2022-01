VIDEO | Milline mees! Genka tegi abikaasale sünnipäevaks eriti kalli kingituse

Kalli kingituse tegi talle ei keegi muu kui just Genka ise. Mees näitas otse tehasest saabunud seitsmekohalist Peugeot 5008 ka oma Instagrami kontol. Kingituse üleandmiseks oli sõiduki kapotile pandud ka suur roosa lehvik. "Emalõvil sünnipäev," kirjutas Genka postituse juurde.

Henry ja Maris on koos aastas 2009, kuus aastat hiljem tegid nad oma liidu ametlikuks Rehe küünis, Üksnurme külas aset leidnud pulmapeoga. Nende peres kasvab kolm ühist last: tütar Tuule Teele ning pojad Karl Villem ja Aksel. Marisel on varasemast suhtest täiskasvanud poeg Oscar.