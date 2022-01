Monaco vürsti Alberti abielu on viimase poole aasta jooksul võetud printsess Charlene'i kahtlase käitumise tõttu luubi alla. Seetõttu on selgunud ka uus fakt kroonitud paari mesinädalate kohta, mis on tekitanud küsimusi selle kohta, et kas nende abielu on üldse kunagi õnnelik olnud.