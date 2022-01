Simon Cowell kihlus 13-aastase suhte järel noore kallimaga: ta ei saaks enam õnnelikum olla

62-aastane Simon Cowell on varasemalt öelnud, et tema ei usu abielusse, kuid on nüüd meelt muutnud. Cowell palus naise kätt nende ühise poja, seitsmeaastase Ericu, ning Laureni esimesest abielust saadud poja Adami juuresolekul jõululaupäeval, vahendas The Sun.

Siseallikas sõnas: "Lauren ja Simon on meeletult armunud. Karantiin tõi nad teineteisele palju lähemale. Lauren ei oleks ka miljoni aasta jooksul arvanud, et Simon tema kätt palub. Ta puhkes siis õnnest nutma ja ütles jah."

"Simoni jaoks oli oluline, et ka lapsed seal oleksid, sest ta armastab neid mõlemaid ja peret, milleks nad on saanud, väga. Lauren on aastate jooksul Simonile kalju olnud, toetades teda, kui ta selja murdis, ning üldse läbi raskuste. Nad moodustavad imelise paari."

"Kuigi Simon arvas, et ta ei ole abielluja tüüpi, siis ta kohtas oma unistuste naist – ta ei saaks enam õnnelikum olla. Või nagu Beyonce ütleb: oli aeg sõrmus sõrme panna."

Muusikamogul Simon Cowell, kelle väärtus on 360 miljonit naela, on viimased 13 aastat suhtes olnud ameeriklanna Lauren Silvermaniga (44), kes on samuti miljonär. Neil on kodud Los Angeleses ja Londonis ning koos võeti uusaasta vastu Cowelli sõbra Bajani kodus.

Paar kohtus 2004. aastal, kui Lauren oli veel abielus Simoni hea sõbra Andrew Silvermaniga. Hiljem nad armusid ning andsid suhtest teada 2013. aastal.