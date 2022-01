Muusik, kinnisvaramaakler ja nüüd ka autojuht: Elmar Liitmaa sõidab taksot

"Olen eksperimendi korras natukene taksot sõitnud," avaldab Elmar. "Olen seda proovinud alles lühikest aega. Teen seda mõned tunnid nädalas, mis muidu kuluks lösutamise peale. Minu puhul on see kindlasti ka uudishimu rahuldamine ja eksperiment."

Kuna maakleritöö on Elmari sõnul tsükliline – vahel pole üldse vaba aega ja vahel tekib seda rohkem, kui võiks olla –, on hea, kui on ka muu tegevus olemas. Taksosõitmise juures meeldib talle, et see ei kohusta millekski ja seda saab teha täiskohaga töö kõrvalt näiteks nädalavahetusel. Siiamaani on tal olnud oma BMWga sõites vaid head kogemused.