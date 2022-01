Kethi Uibomägi lahkuminekust maag Anzoriga: muidugi kurvastab see lahkuminek mind ka täna

"Muidugi kurvastab see lahkuminek mind ka täna," tunnistab Kethi. "See oleks imelik, kui ei kurvastaks. Ma olin täiega sees selles suhtes. See oli hästi kõrge lennuga suhe. Keegi ütles mulle, et kõik suhted ei olegi loodud jääma, osad on vaid õppetundideks," tõdeb Kethi.

TV3 veebiportaalis tuli avalikuks möödunud aasta lõpus uudispomm – Uibomägi andis teada, et on maag Anzorist lahku läinud.

"Tõepoolest – kihlasõrmust ei kanna ma juba mõnda aega. Meil oli Anzoriga imeline aeg, kuid argine reaalsus on see, et tema elu on Gruusias ja minu oma Eestis. Ma teen siin kire ja armastusega oma teletööd ja muid projekte ning pikas perspektiivis ei ole mul võimalik oma elu kahe riigi vahel jagada, samamoodi Anzoril," sõnas Kethi toona Kroonikale.

Kethi Uibomägi ja Anzori kihlusid 2020. aasta oktoobri lõpus, olles sama aasta alguses suhtesse astunud.

Paar andis 2020. aasta oktoobris Kroonikale ka suure intervjuu, rääkides, kuidas nende suhe alguse sai ja millised on Eesti ja Gruusia kultuuride erinevused. "Seksuaalenergia on iga toimiva suhte jaoks vajalik ja kindlasti ka meie suhtes oluline. Võin öelda, et oleme selles osas väga ühel lainel," lausus Anzor. Ta lisas, et pidi Kethi armastusetšakrad lahti harutama, et ta end emotsionaalselt täielikult avaks.