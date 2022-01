KROONIKA MÄRKAMISED | Esileedi jäi Tartusse, Tanel Padari teine tütar ja meeletud küttearved

Kui Alar Karisest sai president, oli küsimärgi all, kas ka tema abikaasa Sirje Karis seab end koos temaga sisse Kadrioru lossi ametikorterisse. Nüüd on selge, et Sirje, kes on Tartu Linnaajaloo Muuseumide direktor, ei jäta oma ametit ja jääb ülikoolilinna.

"Sirje Karis jätkab oma tööd Tartus," kinnitas presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt . Ta lisas, et riigipea elukorraldus lähtub tema kalendrist. "Püüame seda reeglina korraldada nii, et nädalavahetusel saaks president käia kodus Lõuna-Eestis."

Sotsiaalmeedias jagatakse enda elektriarveid detsembri eest. Koit Toome majal on maaküte ja ta sai arve summas 1200 eurot. Ebameeldi­valt üllatunud laulja tõdes, et vahe eelmise arvega on kolmekordne, nagu paljudel tema tuttavatel. Ka ettevõtja Raivo Heinal tuleb Eesti Energiale välja käia suur summa – ligi 2775 ­eurot. Hein mainis, et pinda, mida tal tuleb kütta, on üle 600 ruutmeetri. Samas on arveid, mis ei olegi nii röögatud – Ott Kiivikas tarbis jõulukuul 2800 kwh, kuid tänu fikseeritud hinnale oli arve 347 eurot.