Islandil rännanud Kristel Aaslaid: kõige õudsem oli ikkagi kakakohvriga ringi jalutada

"Kõige õudsem oli ikkagi kakakohvriga ringi jalutada. Aga sa loomulikult võtad ennast kokku ja kõnnid sellega ringi. Ma reaalselt jalutasin ühes kohas sellega tund aega ringi ja otsisin tühjendamise kohta. Nagu lollakas! Kartsin, et äkki see külmub ära ja siis ma pean toksima lahti neid junne sealt. Kuhu ma siis selle kohvriga nüüd lähen – lennukisse ja koju tagasi või?" rääkis Aaslaid.

Päevavalgust on vähe ja kogu aeg on kiire, sest eesmärk on Islandile ring peale teha ja parimad kohad ära näha. Valget aega on reisi alguses 6,5 tundi, aga lõpuks vaid 5 tundi, ehk siis sõna otseses mõttes aeg pudeneb käest.