Favoriit olemas? Soome eurolaulu eelvoorus osaleb ka eestlaste seas väga populaarne ansambel

Pea 30 aastat tegutsenud bänd on üks Soome kuulsamaid ansambleid ning nad on korduvalt käinud esinemas ka Eestis. Soome eelvoorus võistlevad nad looga "Jezebel", mille on kirjutanud kuulus laulukirjutaja Desmond Child. Tema sulest on ilmunud ka superhitid "Poison" (esitaja Alice Cooper), "I Was Made for Lovin' You" (esitajaks Kiss), "You Give Love a Bad Name" ja "Livin' on a Prayer" (mõlema esitajaks Bon Jovi).