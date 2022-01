Kristina Suuroja abielu tõstatas küsimuse: miks on tema mees pildilt täielikult kadunud?

Kuid MyHitsi hommikuprogrammi üks juhtidest rahustas inimeste uudishimu ning rääkis oma kontol avalikult suu puhtaks. Tuleb välja, et Kristina ja Siimu suhtes on kõik korras.

"Ta ei ole kuskile kadunud. Välismaal on," selgitas ta, et samal ajal, kui Kristina raadios töötab, teenib Siim hoopis piiri taga raha. "Ma lihtsalt ei postita teda enda sotsiaalmeediasse väga tihti," tõdeb Kristina, kuid lisab, et tema tütre isa ei kasuta oma Instagrami kontot ka ülemäära tihti. Tõestuseks, et nende suhtes on kõik korras, lisas Kristina juurde foto sellest, kuidas nad mõne päeva eest Siimuga alles videokõnet tegid.