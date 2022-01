AMETLIK | Seksuaalkuritegudes süüdistatav prints Andrew peab minema kohtu ette

Hiljuti ilmus avalikkuse ette Giuffre ja printsi sõbra Jeffrey Epsteini 2009. aastal tehtud kokkulepe, mille järgi poleks naine tohtinud aastaid hiljem süüdimõistetud kurjategijat kohtusse kaevata. Andrew juristid pöördusidki kohtu poole nüüd, et väita, et 13 aastat tagasi tehtud lepinguga loobus naine ka sellest, et ta saaks Andrewd hiljem kohtusse kaevata. Samuti väitsid printsi esindajad, et Giuffre süüdistused on ebaselged. Täna teatas kohtunik, et neid asjaolusid ei võeta arvesse ning tsiviilhagi saab jätkuda.