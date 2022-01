Jüri Ratas kohtumisest värske superstaariga: see on Eestile väga suur au, et meil on selliseid noori lauljaid nagu Alika

"Rõõm oli kohtuda “Eesti otsib superstaari” võitja Alika Milova ja tema ema Ekaterina Milovaga. Alika on erakordselt andekas noor laulja, kelle võimas võit superstaari saates tõestas taas, kui palju andekaid noori elab Eestis. Soovin südamest, et Alikal oleks ilus karjäär ja tema looming kõnetaks koduriiki pikalt. See on Eestile väga suur au, et meil on selliseid noori lauljaid nagu Alika, ning usun, et kindlasti tõi tema võit Eestimaale ka veidi rohkem ühtsuse tunnet, mida me väga vajame," jagas Ratas Instagramis häid sõnu.