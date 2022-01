Selgus tegelik põhjus, miks Harry ja Meghan ei soovinud avalikult juubilar Kate'ile õnne

Kuna Cambridge'i hertsoginna on kuninglikus perekonnas juba nõnda tähtsal kohal, siis soovisid talle sotsiaalmeedias õnne ka prints Charles ja isegi kuninganna Elizabeth II esindavad kontod. See, et kuningannagi teda avalikult õnnitles, on suur asi, sest näiteks Meghanile või printsesside Beatrice'i ja Eugenie abikaasadele ta sotsiaalmeedias pole sünnipäevaks lasknud postitust teha.

Kuid Harry ja Meghan olid Kate'iga enne USAsse kolimist võrdlemisi lähedased ning kuigi meedias on jäetud mulje, nagu oleks Cambridge'ide ja Sussexite suhted halvad, siis avalikke sünnipäevaõnnitlusi on ikka tehtud. Kuigi Harry ja Meghan loobusid juba mõni aeg tagasi Instagrami kontost, on neil oma koduleht, mille kaudu nad tähtsamaid perekondlikke uudiseid vahendavad.

Kuninglik ekspert Charles Rae ütles väljaandele UsWeekly, et kuuldavasti ei jätnud Harry ja Meghan Kate'i oma tähtsal päeval üldse tähelepanuta. "Kuna neid lahutavad tuhanded miilid, siis on tõenäoline, et nad soovisid õnne hoopis videokõne teel," paljastas Rae.