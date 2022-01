Machine Gun Kelly ja Megan Fox kihlusid, tähistades seda eriti võikal viisil

"Jah, selles elus ja igas järgmises. Samade okste all, kus me armusime, kutsusin ma ta tagasi ja palusin ta endale naiseks," teatas MGK. See kõik toimus Puerto Ricos Dorado ranna Ritz-Carlton kuurordis.

Megan postitas ka õnnelikust hetkest video, kirjutades sinna juurde: "Kuidagi poolteist aastat hiljem, olles koos käinud läbi põrgu ning naernud rohkem kui kunagi varem, palus ta mind endale naiseks."

Muidu on kõik tore, aga fänne ajab segadusse lause, millega Megan enda teadaande lõpetas: "... ja siis jõime me teineteise verd."

See ei ole esimene kord, kui paar on oma kehavedelikke jaganud. MGK kandis kaelakeed, milles oli tilk tema kaaslase verd.

Kahest osast koosneva sõrmuse disainis MGK koos Stephen Websteriga. Selle ühe osa moodustab Megani sünnikivi smaragd ning MGK sünnikivi teemant.

Megan ja MGK kohtusid 2020. aastal, kui nad filmisid koos filmi "Midnight in The Switchgrass" ning on pärast seda lahutamatud olnud.

Megan oli varasemalt abielus Brian Austin Greeninga, kellega tal on koos kolm last. MGK pole kunagi abielus olnud, aga tal on tütar.