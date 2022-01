KUULA | Tanel Padar taaselustas legendaarse hittloo "Tähti üheks õhtuks"

"Mulle on see lugu lapsepõlvest saati Rock Hoteli esituses igasse rakku talletatud. Kui "Spordiaasta Tähed" gala produtsent Alo Puustak tegi ettepaneku teha üks eriprojekt spetsiaalselt gala jaoks, oli suhteliselt selge, mis lugu see olla võiks. Selle loo sõnum ei puuduta ainult muusikuid, vaid kõiki inimesi, kes on areeni kuulsust nautida saanud," räägib Padar.

"Mõelda vaid, et see laul on praktiliselt sama vana, kui ma ise. Vaatamata sellele on loo sõnum ja meloodia ajatud. Eks iga uusversiooni tegemine on delikaatne väljakutse, sest Rock Hoteli ja hiljem ka Ivo Linna, Tõnis Mäe ja Jaak Joala poolt esitatud versioonid on laiemalt melomaanide poolt hästi vastu võetud," selgitab Tanel.