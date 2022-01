Karm otsus! Elizabeth II võttis seksuaalkuritöös süüdistatavalt prints Andrew'lt ära kuninglikud tiitlid

Niisamuti on kindlasti Andrew'le valus löök ka tõsiasi, et temalt võetakse sõjalised aunimetused. Prints oli Falklandi sõjas silmapaistev helikopteripiloot. Kuninganna otsus tuleb päev pärast seda, kui USA kohus otsustas tagasi lükata printsi taotluse ja ponnistused kokkuleppe osas.

Andrew'd on ärgitatud leidma oma süüdistaja Virginia Robert Giuffre'iga kokkulepe. Eelkõige just oma ema nimel, kes sel aastal tähistab plaatinajuubelit. Kuid see võib osutuda keerukaks, sest Giuffre soovib asjaga ikkagi minna kohtusse.

Hiljuti ilmus avalikkuse ette Giuffre ja printsi sõbra Jeffrey Epsteini 2009. aastal tehtud kokkulepe, mille järgi poleks naine tohtinud aastaid hiljem süüdimõistetud kurjategijat kohtusse kaevata. Andrew juristid pöördusidki kohtu poole nüüd, et väita, et 13 aastat tagasi tehtud lepinguga loobus naine ka sellest, et ta saaks Andrewd hiljem kohtusse kaevata. Samuti väitsid printsi esindajad, et Giuffre süüdistused on ebaselged. Täna teatas kohtunik, et neid asjaolusid ei võeta arvesse ning tsiviilhagi saab jätkuda.