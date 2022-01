Sai veast aru. Häbiposti pandud Tommy Cash vabandas kunstniku ees, kes teda loomevarguses süüdistas

Dimmi Taburets kirjeldas Instagramis, kuidas rahvusvaheliselt tuntud räppar võttis temaga ühendust juba augustis. "Talle meeldisid minu ideed ja tal oli soov, et ma jagaksin talle oma mõtteid. Seega tuli Tommyl postituse eksponeerimisel ära märkida ka idee autor," selgitas ukrainlane kokkulepet eestlasega.

"Arutasime telefonivestluses koostööd ja leppisime kokku, et ma pakun välja kolm ideed. Tommy nõustus," selgitas ta ning lisas, et ta paneb Cashi häbiposti ainult selleks, et näidata inimestele, kuidas võivad suured staarid teiste inimestega käituda.

Visuaalkunstnik asus kohe tegutsema. "Lõin siis visandid uuest protsessist, et Tommy saaks ideest teadlikumaks. Rääkisin talle kõigest ja talle väga meeldis. Ta lausa valis välja kaks visandit. Ta saatis mulle pidevalt sõnumeid, et ta vajab veelgi rohkem ideid. Ma vastasin, et mõtlen selle peale," meenutas Dimmi.

Visuaalkunstnik tundis, et midagi on valesti. "Sain aru, et mind on alatult ära kasutatud! Novembri alguses võttis Tommy minuga taaskord ühendust, et ma teda aitaksin. Seekord vastasin talle üsna konkreetselt, et ma olen valmis aitama, aga rahalise tasu eest. Niipea kui jutt läks rahale, kadus ta justkui maa alla. Pärast seda juhtumit ei võtnud ta minuga rohkem ühendust ega vastanud mu sõnumitele."

"Kõik lõppes sellega, et eile nägin Tommy sotsiaalmeedia kontol mu enda väljamõeldud loomingut. Loomulikult ei olnud mainitud autori nime," lisas Dimmi lõpetuseks.

Pärast seda, kui Kroonika tõmbas antud teemale tähelepanu, ilmus Cashi Instagrami kontole vigade parandus ning mees vabandas ka oma story'des. Selline käitumine rõõmustas Ukraina artisti aga väga. Ta tänas omakorda inimesi ümber maailma, kes antud probleemile tähelepanu tõid. "Konflikt on lahendatud ning Tommy ja mina oleme selle teema sulgenud," teatas ta.