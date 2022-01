Sahlene kummutab kaks aastakümmet Eestis ringelnud kuulujutu tema kohta: seda oli väga ebameeldiv meediast lugeda

Nimelt vahetasid Sahlene ja tema meeskond vahetult enne 2002. aasta Eurovisioni välja palale "Runaway" esialgselt tausta laulnud Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja. Toona levisid kuuldused, et rootslanna ei soovinud kogukamaid taustalauljaid endaga lava jagama. Nüüd on Sahlene tagasi Eesti Laulul ja ka seekord on teda saatmas just Kaire ja Dagmari duo. Kas sõjakirves on maetud või ei olnud antud kuulujutt tõene?

"See on puhas kuulujutt, mida oli väga ebameeldiv meediast lugeda. See tegi mind väga kurvaks. Mul pole õrna ­aimu, kust ja kuidas selline alatu kõlakas sündis. Igaüks, kes mind tunneb, teab, et see pole minu moodi. Jumal tänatud, et seda teavad hästi ka Suured Tüdrukud ehk Kaire ja Dagmar," ütleb Sahlene värskes Kroonikas.

"Kui ma tulin esimest korda Eestisse, et laulda "Runaway'd", polnud mul aega ega võimalust lavašõus kaasa rääkida: teadsin vaevu lugu ennast ega unistanud võidust. Kui võit tuli, olin täiesti šokis. Olin siis alles noor popartist ja muidugi tahtsin oma sõna sekka öelda, kuidas me peaksime suurel eurolaval välja paistma. Minu meeskond soovitas võtta mõned muusikud Rootsist ja jätta ka Eesti esindajad. Kuna ma ei olnud Eesti muusikutega kuigi tuttav, lasin siinsel meeskonnal otsustada, mis on nende arvates suure lava jaoks parim. Siis vahetatigi taustalauljad välja," meenutab ta.