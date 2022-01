FOTOD | Väga särav seltskond! Vaata, kes tulid Daniel Levi uhiuue singli esitlusele

"Laulu katalüsaator oli sõna Sunroof, mis lõpuks sai ka refrääni korduvaks sõnaks. Aga ma ei arvanud üldse, et see laul hakkab katuseluugist rääkima", naerab Daniel. "Pigem see inspireeris mind meloodiat kirjutama, aga siis see sõna kõlas nii hästi, et see sunroof jäigi lõpuks loo keskmeks," lisab artist. "Mäletan, et sõitsime kunagi Otepää suunas mu naise Eleriga ja siis tõmbasime autoga tee äärde, lülitasime kõik tuled välja ja jäime autost tähti imetlema. See tunne, mis sellel hetkel mind täitis oli peamiseks inspiratsiooniks sõnade kirjutamisel," räägib autor.