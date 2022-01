Islandi kollektiiv Low Roar esitleb kevadel Fotografiskas uut albumit

Projekti algataja ja solist Ryan Karazija on kunstnik-rändur. Tema teekond läbi elu ja muusika ei puuduta aga ainult teda ennast. See on mõeldud ka kuulajatele, kes leiavad Low Roari muusikast tee, mida mööda minna tahavad, või koha, mida nad on kaua otsinud.

Uusim album salvestati koos Mike Lindsay, Andrew Schepsi ja Ricky Linstromiga. Plaadil saavad õrnad ja unised helid võimsa emotsionaalse laenguga lugude komponentideks – igatsusest läbi janu, abituse ja isegi hirmuni välja. Albumit palade kaupa kuulates jääb mulje, et sisenete ühte, ulatuslikku ja kaasahaarava loosse. "maybe tomorrow" on Low Roari diskograafia üks ilmekamaid albumeid. See album on autonoomne lugu, mis lisab Ryan Karazija seni kasutatud värvipaletti täiesti uusi värve. See on album, mis kulutab kuulajat ja nõuab temalt täielikku loosse sisseelamist.