RAHA KOOS | Muusik Tõnu Raadik sai toetajate abiga operatsioonisumma kokku

Nüüdseks on kindlustusfirma BTA teatanud, et nemad katavad ikkagi Raadiku intensiivravi kulud. "BTA andis südaöö paiku haiglale kinnituse, et kindlustusandja katab patsiendi intensiivravi kulud. Samas leiti esialgse hinnanguga, et kindlustuslepingu tingimused välistavad muud südameoperatsiooniga seotud kulud, kui need ei ole põhjustatud õnnetusjuhtumist," selgitas kindlustusfirma juhtumi tagamaid.