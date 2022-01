Kindlustusfirma BTA: katame Tõnu Raadiku intensiivravi kulud

"BTA andis südaöö paiku haiglale kinnituse, et kindlustusandja katab patsiendi intensiivravi kulud. Samas leiti esialgse hinnanguga, et kindlustuslepingu tingimused välistavad muud südameoperatsiooniga seotud kulud, kui need ei ole põhjustatud õnnetusjuhtumist," selgitas kindlustusfirma juhtumi tagamaid.

"BTA lõpliku analüüsi kohaselt on tegemist täiel määral hüvitamisele kuuluva kindlustusjuhtumiga, eeldusel, et terviserikke tekkimisel puudusid asjaolud, mida me konfidentsiaalsuspiirangu tõttu ei saa avalikult täpsustada. BTA on tervishoiuasutusele väljastanud vastava garantiikirja," lisas firma.

"BTA palub vabandust, et infovahetus ja otsustusprotsess võtab oma aja, kuid kinnitab, et juhtumiga tegeleti aktiivselt ööpäevaringselt ning lahendus saabus esimesel võimalusel," seisis kirjas. "Hoolimata olukorra keerukusest ja tõsidusest on meil hea meel, et hätta sattunud kaasmaalast aidati operatiivselt annetustega ja Tõnu Raadiku ravi Mehhikos on jätkunud takistusteta."

Kindlustusfirma esialgse vastuse tõttu algatati korjandus

Eile kirjutas ühismeedias muusiku Tõnu Raadiku kasutütar Liis Epler, et armastatud muusikut ja näitlejat tabas Mehhikos reisil ootamatult eluohtlik südamerike ning palus abi operatsiooni kulude katmiseks.

Epler väitis eile sotsiaalmeedias, kuidas kindlustusfirma BTA keeldub operatsiooni eest maksmast. "Väidavad, et kindlustuskaitse katab eluohtlikud olukorrad, KUID mitte südameoperatsiooni," kirjeldas Epler. "Ilma selleta ei jõua Tõnu elusana kodumaale. Mida sellises olukorras teha?".