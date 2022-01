Kuidas Tõnu Raadiku operatsiooniks raha kokku saadi? Helde annetuse tegi ka Urmas Sõõrumaa

Kui reedel selgus, et muusikut Tõnu Raadikut tabas Mehhikos südamerike ning kindlustus keeldus ravikulusid katmast, hakkas sotsiaalmeedias annetuste kogumine. Kui esialgu tundus 75 000 dollarit ehk üle 65 000 euro nagu hullumeelne summa, siis vaid nelja tunniga oli raha koos ning Raadik oli liikumas operatsioonilauale. Perekond on lubanud, et annetused kantakse tagasi, kui kindlustusega kõik lõplikult korda saab.