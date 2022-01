FOTO | Palju õnne! Kati Saara Borodina 19-aastane poeg saab verinoore pruudiga lapsevanemateks

Fotod: Instagram/Kroonika

Noored suunamudijad Sofia Matvejev ja Aleksander Murutar teatasid sotsiaalmeedia vahendusel, et neist on mõne kuu pärast saamas esimest korda lapsevanemad. Aleksander on suunamudimise kõrvalt tuntud ka kui Kati Saara Borodina ja Alo Murutari poeg.