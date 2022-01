FOTO | Olete mõelnud, mis on Raivo E. Tamme keskmine nimi? Mehe Wikipedia lehekülg sai naljaka täienduse

Kindlasti on paljud eestlased mõelnud selle peale, et mida tähendab see e-täht armastatud näitleja ja riigikogulase nimes. Nüüd on Tamme Wikipediasse ilmunud täiendus, et tuntud näo keskmiseks nimeks on Elektriküte.

Nimelt on "Õnne 13" Allanit kehastav näitleja sattunud viimastel nädalatel meediasse eelkõige tänu oma kõrgele detsembrikuu elektriarvele. Tamm paljastas oma Facebooki seinal, et tal tuli maksta 1937,86 eurot. Tuli välja, et näitlejal on kodus kahel korrusel põrandaküte ning ühel korrusel elektriradiaatorid. "Põlvist võttis ikka nõrgaks," kirjeldas ta oma tundeid arve kätte saamisel.

Varem on Tamm paljastanud, et tegelikult sündis ta ilma keskmise nimeta ning e-tähe lisas ta oma nimesse ise. Põhjus oli lihtne: Eestis on peaaegu 20 Raivo Tamme ning kuidagi peab ju eristuma.

"Originaalselt on see minu isa eesnime esitäht, kuigi ka minu ema nimi algas e-ga. Kunagi ma suhtlesin tihedalt Rakvere teatris kirjandusala juhatajana töötanud Hans H. Luigega ja sealt siis see eeskuju mul tuli, et panna oma isa täht sinna," selgitas näitleja 2017. aastal.

Raivo isa nimi on Endel ja lahti seletatuna oleks näitleja nimi "Raivo Endli poeg Tamm".