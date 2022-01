VIDEO | Prints Charlesilt küsiti Andrew skandaali kohta: tulevane kuningas reageeris ebaviisakalt

Sel nädalal selgus, et kuninganna Elizabeth II lemmiklaps Andrew peab suure tõenäosusega septembris ilmuma New Yorgis kohtu ette. Tsiviilhagiga süüdistab ameeriklanna Virginia Giuffre printsi selles, et ta magas naisega, kui ta oli alles alaealine. Toona oli Giuffre osa süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini seksiorjade võrgustikust.