FOTO | Uhke vend! Eva-Lotta Kiibust käis toetamas ka nublu

Eva-Lotta on varasemates intervjuudes paljastanud, et vanem vend on oma noorema õe üks suurimaid fänne. Kuid siiski on sportlane tunnistanud, et tema vend ei tea iluuisutamisest põhimõtteliselt mitte midagi. "Ma loodan, et ma liiga ei teinud talle," naljatas Eva-Lotta aasta tagasi "Ringvaatele" antud intervjuus.

Neiu sõnul on see paratamatus, et paljude inimeste jaoks on ta eeskätt ikkagi tuntud räppari noorem õde, mitte andekas iluuisutaja. "Ei saa suurele hulgale inimestele öelda, et kuidas peaks nimetama. Kui ma olen osade arvates Nublu õde, siis las ma olen. Vähemalt siis kui vaadatakse, kes see Nublu õde on, siis tuleb välja, et uisutada oskab kah," ütles Kiibus.