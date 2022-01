Mihkel Tiks on raksus ka oma tütardega: nad on isa vastu hästi vaktsineeritud

"Üks tütardest omastas omal ajal minu poolt neile kooliskäimiseks ostetud linnakorteri ning on nõus suhtlema vaid advokaadi vahendusel. Teine tütar loobus minuga läbikäimisest, kui soovisin remontida oma vana Subarut, mille nad minu eemaloleku ajal nässu sõitsid ja mis nüüd juba seitse aastat on õuel roostetanud," räägib Mihkel.

"Minu soov Eestisse naastes autot võtta, see ära parandada ja sellega sõita oleks nimelt "solvanud emmet". Lapsed on isa vastu hästi vaktsineeritud. Õnneks on mul esimesest abielust kolm vanemat last, kellega suhted on normaalsed."