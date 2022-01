Stefan käib uue lauluga Clint Eastwoodi jälgedes: ööbisime vist isegi samas hotellis

"Praegu on nagunii väga keeruline kirjutada lugu, mis ei meenutaks mingit teist lugu. Ma arvan, et ma ei võta seda hinge, vaid vastupidi. Ütlen, et väga äge, kui sa näed sarnasusi, see on ainult minule kompliment," sõnas laulja.

Ka võistluslaulu video on filmitud täpselt samas kohas, kus legendaarne vestern "The Good, the Bad and the Ugly". "Ma arvan, et me isegi ööbisime samas hotellis, kus Clint Eastwood - ei ole välistatud," avaldas Stefan.